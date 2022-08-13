Filyos Limanı'nda kavgaya dahil olan çalışanların iş akdi feshedilecek - Son Dakika
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Filyos Limanı'nda kavgaya dahil olan çalışanların iş akdi feshedilecek

13.08.2022 18:32
Filyos Limanı'nda kavgaya dahil olan çalışanların iş akdi feshedilecek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki liman inşaatında kavgaya dahil olan işçilerin iş akitlerinin feshedileceği açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki liman inşaatında kavgaya dahil olan işçilerin iş akitlerinin feshedileceği açıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Çaycuma Filyos limanı ve endüstri bölgesi şantiye alanında iş yapan alt taşeron firmanın 4 çalışanı arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın büyümesi sonucunda yine aynı taşeron firmanın 23 çalışanı daha taş, sopa ve demirler ile kavgaya dahil olmuş, sayının 100'e ulaştığı belirtildi.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevli kolluk personeli tarafından gerekli müdahale edilerek olay kontrol altına alınmıştır. Kavgaya karışan tüm şahısların gün içerisinde çalışma fesih işlemlerinin yapılacağı ve herhangi bir sebeple iş sahasına alınmayacakları bilgisi elde edilmiştir. Jandarma Komutanlığınca Takviye Tim ve personel sevk edilmiş olup, çalışma sahası içerisinde gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filyos Limanı'nda kavgaya dahil olan çalışanların iş akdi feshedilecek - Son Dakika

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