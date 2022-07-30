FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM -- - Son Dakika
Üye Girişi

FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM --

30.07.2022 11:31
FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM --

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi Filyos'ta jandarma ekipleri atlı birliklerle denetim yapıyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı tatil beldesi Filyos'ta jandarma ekipleri atlı birliklerle denetim yapıyor. Turistler ve çocuklar atlı birliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Yaz aylarında tatil bölgelerinde yoğunluğun artmasıyla motorlu araçların giremediği alanlarda huzur ve güveni sağlamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli atlı jandarmalar, geçici olarak Filyos'ta görevlendirildi. 'Hanedan' ve 'Dilşah'ın görev yaptığı 2 bakıcı ile 2 biniciden oluşan atlı jandarmalar, Filyos belde merkezinden sahile kadar motorlu taşıtların giremediği alanlarda denetim yaparken asayişi sağlama görevini de üstleniyor. Atlı jandarmalara aynı zamanda motorize jandarma ekipleri de eşlik ediyor. Filyos sahilinde denetime çıkan atlı jandarmalar denize girmeye gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Almanya'dan tatil için Filyos'a gelen Aslı Çiloğlu, atlı birliklerin bulunmasının güzel olduğunu söyleyerek, çocuklarıyla birlikte atları hem sevdi hem de besledi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor Atlı jandarma timi huzur ve güveni sağlıyor
Kaynak: DHA

Jandarma, Nevşehir, Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM -- - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: FİLYOS SAHİLİNDE ATLI BİRLİKLERLE DENETİM -- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement