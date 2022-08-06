Edinilen bilgiye göre, kaza, Ankara- Bartın Karayolunda meydana geldi. İlçe girişinde bulunan Perşembe ışıklı kavşağında F. T. hakimiyetindeki 67 ZN 439 plakalı otomobil, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S. C. yönetimindeki 67 AR 466 plakalı kamyonet kavşağa geldiği esnada kaza yaşandı. Kazada S.C. isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kavşakta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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