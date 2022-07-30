Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
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Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı

30.07.2022 18:34
Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde kaza yapan aracın motor kısmında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde kaza yapan aracın motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 AP 812 plakalı otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sırasında aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
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