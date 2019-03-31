Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Çetin...

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Çetin...

2 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Çetin..., System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Çetin Bozkurt 6 bin 934 oy aldı.

-Bozkurt'un özgeçmişi-

Çetin Bozkurt, 1967 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Devrek Belediyesinden 2018 yılında emekli olan Bozkurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Çetin Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Devrek, Güncel
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