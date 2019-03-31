Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Çetin...
2 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Çetin Bozkurt 6 bin 934 oy aldı.
-Bozkurt'un özgeçmişi-
Çetin Bozkurt, 1967 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Devrek Belediyesinden 2018 yılında emekli olan Bozkurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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