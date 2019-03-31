Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Çetin...

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Çetin Bozkurt kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Çetin Bozkurt 6 bin 934 oy aldı.



-Bozkurt'un özgeçmişi-



Çetin Bozkurt, 1967 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Devrek Belediyesinden 2018 yılında emekli olan Bozkurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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