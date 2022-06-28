Devrek ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. AFAD ekipleri bölgede tedbirlerini aldı. Öte yandan Devrek çayırın debisi aşırı yağışlar nedeniyle yükseldi. Vatandaşlar da Karşıyaka Köprüsü'nü izleyerek endişeli bekleyişini sürdürdü.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Eğerci, Devrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Devrek ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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