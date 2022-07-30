Kayıp olarak aranan imamın ölüsü bulundu! 3 yıl önceden günümüze geri sayım sayacı başlattığı iddia edildi - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan imamın ölüsü bulundu! 3 yıl önceden günümüze geri sayım sayacı başlattığı iddia edildi

30.07.2022 14:52
Kayıp olarak aranan imamın ölüsü bulundu! 3 yıl önceden günümüze geri sayım sayacı başlattığı iddia edildi

Rize'de imamlık yapan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet H. Zonguldak Devrek'te ölü halde bulundu. İmamın kendi telefonunda 3 yıl önceden bu yana geri sayım sayacı açtığı iddiası ise büyük şaşkınlık yarattı.

İddialara göre, Rize'de imamlık yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki Ahmet H.'den bir süredir haber alınamadı. Ailesinin haber vermesi üzerine çalışma başlatan ekipler, Ahmet H.'nin telefon sinyalinin en son Bolu'da alındığı üzerine ekipler çalışmalarını derinleştirdi.

3 YILDAN BU YANA GERİ SAYIM SAYACI AÇIK

Devrek ilçesindeki ormanlık alanda bulunan Ahmet H.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet H.'nin telefonunda üç yıl öncesinden geri sayım sayacı başlattığı öne sürüldü. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet H.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan imamın ölüsü bulundu! 3 yıl önceden günümüze geri sayım sayacı başlattığı iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan imamın ölüsü bulundu! 3 yıl önceden günümüze geri sayım sayacı başlattığı iddia edildi - Son Dakika
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