Herkeste farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Karakaruk, "Bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunduğumuz engelli bireylerin daha çok sosyal hayata katılımlarını sağlamak, çevre hakkında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız bir faaliyetti. Engelliler üzerinden farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacındaydık. Bu gezide engelli bireylerimiz büyük mutluluk yaşadı." dedi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta engelli bireyler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

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