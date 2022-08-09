Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı

09.08.2022 15:24
Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı.

Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. tarafından 6 Ağustos'ta bıçakla öldürülen Hacer A'nın eşi Aydın A, gazetecilere, cumartesi akşamı eşiyle eve gittiğini, kapının önünde iki komşusunun bulunduğunu söyledi.

Eşinin kendisine "Yukarı çık, geleceğim." dediğini anlatan Aydın A, şöyle devam etti:

"Ben de ikimiz beraber çıkalım.' dedim. 'Biz iki laf edelim, ne olursun çık.' dedi. Aradan 10 dakika geçmedi, üzerimi değiştiriyordum, o arada cırlama sesi geldi, eşim olduğunu tahmin edemedim. Aşağıya koştum. Zanlının kapısının önüne kadar vardım, kapı kapandı. O arada eşimin yanına gider gitmez merdivenin boşluğunun altından zanlı bıçakla çıktı, bana saldırmaya başladı. Kendimi koruma altına aldım. Yüzüme bir kere bıçak vurdu. Tekrar itince bıçak elinden düştü. Bıçağa bastım, o da beni itti. İtince bıçağı kurtardı, tekrar ikinci bir şekilde bana geldi. Onunla boğuşurken ellerim, kolum yaralandı. Bunu itince kaçmak zorunda kaldım."

Aydın A, eşinin olayda hayatını kaybettiğini, kendisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Adalete güvendiklerini dile getiren Aydın A, cinayetle ilgisinin olduğunu öne sürdüğü şüphelinin babasının da tutuklanmasını ve yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Aydın A, sorunun apartmanla ilgili olduğuna işaret ederek, şüpheli ve babası hakkında daha önce de şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.

Olay

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ve eşi Aydın A. (58) arasında 6 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L, bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaralamıştı.

Hacer A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alınmış, zanlının yakalanması esnasında baltayla polise mukavemette bulunduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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