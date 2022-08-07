İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alınan Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Mert Serkan, Devrek, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti - Son Dakika

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