Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti - Son Dakika
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Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti

07.08.2022 00:27

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Serkan L., kavga ettiği komşuları Hacer Alkan ve Aydın Alkan çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan hayatını kaybederken, eşi Aydın Alkan'ın hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Akşam saatlerinde Devrek ilçesi Rüştü Onur Sokak üzerinde Alkan çifti ile komşuları arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşulardan Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.

Psikolojik sorunları bulunan şahıs, komşuları olan karı kocanın boğazını kesti

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları bulunan şahıs, komşuları olan karı kocanın boğazını kesti

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinden kaçan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Mert Serkan L.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Psikolojik sorunları bulunan şahıs, komşuları olan karı kocanın boğazını kesti
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Kaynak: DHA

Mert Serkan, Devrek, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti - Son Dakika
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