Akıntıya kapılan N.H, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Özbağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu - Son Dakika

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