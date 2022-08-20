Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı

20.08.2022 08:05
Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Uzunçay Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü A.K. idaresindeki 67 NL 955 plakalı aracın lastiğinin patlaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ana yol üzerindeki kaldırıma çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü A.K. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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