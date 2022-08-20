Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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