Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Bu sebeple taşımalı eğitimde 19 Ocak çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini aktaran Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika