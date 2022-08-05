DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde üretilen Devrek bastonu uzun süredir Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya ihraç edilecek.

El emeğiyle üretilen ve üzerinde el işlemesi motifler bulunan Devrek bastonu Japonya'ya ihraç edilecek. Devrek bastonunun ihracatı için gerekli işlemleri Japonya'da yaşayan Devrekli iş insanı Murat Enşici tamamlarken, ilçede bulunan Baston Park'ta tören düzenledi. Törene katılan protokol üyeleri Baston müzesini gezerken, Japonya'da Zonguldak'ın tanıtımının yapılacağı faaliyetler hakkında Enşici'den bilgi aldı. Tören platformuna Türk ve Japon bayrakları asılırken, bir baston ustası, baston yapımını gösterdi.

19 yıldır Japonya'da yaşayan ve el dokuması kilimlerin Japonya'ya ihracatını yaptığını belirten Enşici, 'Türk Japon ilişkilerinin gelişmesi adına, birçok uluslararası etkinlik yaptık. Bizler yaptığımız çalışmalara 'bunu Murat yapıyor' onunla bağlı kalmasın. Gelecek nesillere aktarabilmek için kişilere bağlı olmayan projeler geliştirmeye çalıştık. Bugün toplanmamızın sebebi de kendi memleketimizin el ürünü olan Devrek bastonunun da Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Devrek'ten yapılacak ilk ihracatla birlikte Devrek bastonunun gerçek değerini bundan sonraki nesillere aktarabilmek adına ustalarımızın da daha iyi baston üreterek kültür değeri olan bu bastonların daha da farklı yönleriyle Japon halkına aktarabilirsek memnun kalırız.? dedi.

Devrek'te yapılan bastonların dünyada benzersiz olduğunu söyleyen Enşici, 'Daha da güzel eserler ortaya çıkaracak bizim ustalarımız. Biz yavaş yavaş bastonumuzun hak ettiği değeri, yeri bulması için ufak da olsa katkımız olursa ne mutlu bize.' diye konuştu.