DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika
Üye Girişi

DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK

05.08.2022 10:06

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde üretilen Devrek bastonu uzun süredir Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya ihraç edilecek.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde üretilen Devrek bastonu uzun süredir Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya ihraç edilecek.

El emeğiyle üretilen ve üzerinde el işlemesi motifler bulunan Devrek bastonu Japonya'ya ihraç edilecek. Devrek bastonunun ihracatı için gerekli işlemleri Japonya'da yaşayan Devrekli iş insanı Murat Enşici tamamlarken, ilçede bulunan Baston Park'ta tören düzenledi. Törene katılan protokol üyeleri Baston müzesini gezerken, Japonya'da Zonguldak'ın tanıtımının yapılacağı faaliyetler hakkında Enşici'den bilgi aldı. Tören platformuna Türk ve Japon bayrakları asılırken, bir baston ustası, baston yapımını gösterdi.

19 yıldır Japonya'da yaşayan ve el dokuması kilimlerin Japonya'ya ihracatını yaptığını belirten Enşici, 'Türk Japon ilişkilerinin gelişmesi adına, birçok uluslararası etkinlik yaptık. Bizler yaptığımız çalışmalara 'bunu Murat yapıyor' onunla bağlı kalmasın. Gelecek nesillere aktarabilmek için kişilere bağlı olmayan projeler geliştirmeye çalıştık. Bugün toplanmamızın sebebi de kendi memleketimizin el ürünü olan Devrek bastonunun da Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Devrek'ten yapılacak ilk ihracatla birlikte Devrek bastonunun gerçek değerini bundan sonraki nesillere aktarabilmek adına ustalarımızın da daha iyi baston üreterek kültür değeri olan bu bastonların daha da farklı yönleriyle Japon halkına aktarabilirsek memnun kalırız.? dedi.

Devrek'te yapılan bastonların dünyada benzersiz olduğunu söyleyen Enşici, 'Daha da güzel eserler ortaya çıkaracak bizim ustalarımız. Biz yavaş yavaş bastonumuzun hak ettiği değeri, yeri bulması için ufak da olsa katkımız olursa ne mutlu bize.' diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yunus timlerinden kaçarken yakalandı Yunus timlerinden kaçarken yakalandı 'Devrek bastonu' Japonya yolcusu 'Devrek bastonu' Japonya yolcusu
Kaynak: DHA

Zonguldak, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement