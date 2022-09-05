Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

05.09.2022 23:52
Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Almanya'dan tatil için Burhanoğlu köyüne gelen 79 yaşındaki Hamide Demir'den haber alamayan kızı, köydeki yakınlarına haber verdi.

Yaşlı kadını yeğeni, bahçede hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahçeye otları biçmek için gittiği öğrenilen Demir'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğradığı değerlendirilen yaşlı kadının ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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