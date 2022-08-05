"Devrek bastonu" Japonya yolcusu - Son Dakika
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"Devrek bastonu" Japonya yolcusu

05.08.2022 14:46
"Devrek bastonu" Japonya yolcusu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simgelerinden Devrek bastonu, Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya gönderilecek.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simgelerinden Devrek bastonu, Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya gönderilecek.

Baston Park'ta düzenlenen törende, Murat Enşici, Türkiye ve Japonya bayraklarının asılı olduğu platformda protokol üyelerini ve katılımcıları Devrek bastonu ve hedefleri hakkında bilgilendirdi.

Bilgilendirme sırasında platformda bir baston ustası, baston yapımını katılımcılara gösterdi.

Yaklaşık 19 yıldır Japonya'da yaşadığını ve Türkiye'de üretilen el dokuması kilimlerin Japonya'ya ihracatını yaptığını belirten Enşici, "Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi adına birçok uluslararası etkinlik yaptık. Memleketimizin el ürünü olan Devrek bastonunun da Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Devrek bastonunun gerçek değerini bundan sonraki nesillere aktarabilmek adına ustalarımızın da daha iyi baston üreterek kültür değeri olan bu bastonları daha da farklı yönleriyle Japon halkına aktarabilirsek memnun kalırız." diye konuştu.

Enşici, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de kent kültürünün farklı ülkelerde tanıtılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Törene, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanvekili Şeref Aydınlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay da katıldı.

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DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK DEVREK BASTONU JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLECEK
Kaynak: AA

Zonguldak, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Devrek bastonu' Japonya yolcusu - Son Dakika

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