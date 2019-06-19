Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak

1 saat önce

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz. Ereğli gemisi Zonguldak limanına demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlanacak, System.String[]
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları kapsamında TCG Kdz. Ereğli gemisi Zonguldak limanına demirleyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanması kapsamında TCG Kdz. Ereğli Gemisi, 21 Haziran 2019 günü Zonguldak Limanı ziyaretinde bulunacak. Bu kapsamda TCG Kdz. Ereğli Gemisi 21 Haziran 2019 Cuma günü 10: 00-12: 00- 14: 00-17: 00 saatlerinde vatandaşların ziyaretine açılacak. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
21 haziran, er, zonguldak, Güncel
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