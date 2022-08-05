Yunus timlerinden kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus timlerinden kaçarken yakalandı

05.08.2022 16:35
Yunus timlerinden kaçarken yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı. Yunus timleri şahsın kaçtığı güzergahta yol kenarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri Bağlık Mahallesi üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheliyi takip eden Yunus timleri bir sonra sonra şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, kaçtığı güzergah üzerinde yol kenarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıs ile ele geçirilen uyuşturucu madde NARKO Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak Gülüç'te 8. Sünnet şöleni yapılacak Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı Ormanda kaçak kazı yaparken yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus timlerinden kaçarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yunus timlerinden kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement