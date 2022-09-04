Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü

04.09.2022 13:52
Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki erkek bebek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki erkek bebek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, binanın 5'inci katından zemine düşen Ürdün uyruklu  Viaruf Asasleh bebeği görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek, önce özel bir hastanede tedavi altına alındı. Entübe edildiği öğrenilen bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü - Son Dakika
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