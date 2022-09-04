Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, binanın 5'inci katından zemine düşen Ürdün uyruklu Viaruf Asasleh bebeği görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü - Son Dakika

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