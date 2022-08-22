Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'ndeki düğün salonunda davetlilere ikram edilen tavuk pilav yemeğinden yiyen 27 kişi etkilendi. Yemek sonrası şikayetleri artan davetliler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri ambulansa aldıkları hastalarla devlet hastanesine hareket ederken, diğer zehirlenme vakası yaşayan vatandaşlar ise özel araçlarla hastaneye getirildi. Tavuk yemeğinden zehirlendikleri tahmin edilen 27 kişiden, tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tavuktan numune aldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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