Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı

22.08.2022 01:06
Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekten yedikten sonra mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 27 kişi tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir düğünde dağıtılan yemekten yedikten sonra mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 27 kişi tedavi altına alındı.

Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'ndeki düğün salonunda davetlilere ikram edilen tavuk pilav yemeğinden yiyen 27 kişi etkilendi. Yemek sonrası şikayetleri artan davetliler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri ambulansa aldıkları hastalarla devlet hastanesine hareket ederken, diğer zehirlenme vakası yaşayan vatandaşlar ise özel araçlarla hastaneye getirildi. Tavuk yemeğinden zehirlendikleri tahmin edilen 27 kişiden, tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tavuktan numune aldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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