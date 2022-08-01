Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

01.08.2022 22:55
Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cipin altında kalan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cipin altında kalan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

N.K'nin kullandığı 67 TF 001 plakalı cip, Müftü Mahallesi PTT kavşağında Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve cipin altında kalan Aytekin, yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek cipi kaldırıp sürücüyü aracın altından aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Aytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Müftü, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta cipin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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