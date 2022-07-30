Denize girmek isterken kayalıklardan düşüp yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Meşedibi mevkisinde meydana geldi. Denize girmek için kayalıklardan indiği sırada dengesini kaybederek düşen Gülay Güler, yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, bacağı kırılan Gülay Güler'e ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kayalıklar ve yamaç nedeniyle sedye ile taşıyamayacakları anladıkları Gülay Güler için Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Gülay Güler, Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya çıkarıldı. Güler, ambulansa hastaneye kaldırılarak, tedaviye altına alındı.

Kaynak: DHA

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