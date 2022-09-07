Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı - Son Dakika
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Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı

07.09.2022 00:01
Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Recep Karaçam (32), 'dur' ihtarında bulunan bekçi Hamza Aydoğdu'ya (33) çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Recep Karaçam (32), 'dur' ihtarında bulunan bekçi Hamza Aydoğdu'ya (33) çarptı. Aydoğdu tedaviye alınırken, 2.47 promil alkollü olan Karaçam ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler, sanayi içinde drift yapan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Recep Karaçam, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken, yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam'ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Hamza Aydoğdu, Karaçam, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drift yapan otomobilin alkollü sürücüsü 'dur' ihtarında bulunan bekçiye çarptı - Son Dakika
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