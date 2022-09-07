Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı

07.09.2022 20:12
Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yaptığı sırada kendisini uyaran çarşı ve mahalle bekçisine çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yaptığı sırada kendisini uyaran çarşı ve mahalle bekçisine çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi'nde 33 yaşındaki bekçi Hamza Aydoğdu, 67 LP 123 plakalı otomobil sürücüsü Recep K'nin drift yaptığını görerek müdahale etmek istedi. Bu sırada aracı Aydoğdu'nun üzerine süren Recep K, ona çarptı.

Yaralanan Aydoğdu, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından sürücü ve otomobilde bulunan E.K. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.K. savcılıkça sorgulanıp serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Recep K. ise tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün drift yaptığı ve araca yaklaşmaya çalışan bekçiye çarptığı görülüyor.

YORUMLAR
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Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3) Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3)
Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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