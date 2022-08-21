Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı

21.08.2022 23:48
Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye, Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'ndeki düğünde ilçe dışından gelen misafirlere tavuk yemeği ikram edildi. Yemekten yiyenlerden bazılarında bulantı ve kusma şikayeti başlayınca 112'ye bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak iki ayrı ambulans ve özel araçlarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaklaşık 20 kişi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi. Kdz. Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri düğünde ikram edilen yemekten numune aldı. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Kandilli, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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