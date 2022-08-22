Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi

22.08.2022 09:48
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi'nde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.???????

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün yemeğinden zehirlenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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