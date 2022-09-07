OTOMOBİLLE BEKÇİYE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika
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OTOMOBİLLE BEKÇİYE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

07.09.2022 23:30

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığı sırada otomobili ile bekçi Hamza Aydoğdu'ya (33) çarpan sürücü Recep Karaçam'ın (32) ehliyetine 26 ay süre ile el konuldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığı sırada otomobili ile bekçi Hamza Aydoğdu'ya (33) çarpan sürücü Recep Karaçam'ın (32) ehliyetine 26 ay süre ile el konuldu. 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ayrıca 4 ayrı suçtan toplam 11 bin 836 lira ceza kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde devriye görevinde bulunan bekçiler, drift yapan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan sürücü Recep Karaçam'ın kullandığı otomobil, bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarptı. Kazada yaralanan Aydoğdu'nun yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu. Bu sırada araçtan sürücü Karaçam ile arkadaşı, çevredekilerle tartıştı. Daha sonra olay yerine takviye ekipler geldi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, Aydoğdu sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Aydoğdu'nun tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi. 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen Karaçam'ın ehliyetine 26 ay süre ile el konuldu ayrıca 'alkollü araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'ehliyetini yanında bulundurmamak' ve drift yapmak' suçlarından toplam 11 bin 836 lira para cezası kesildi. Otomobil ise 60 gün süre ile trafikten menedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karaçam ile arkadaşının bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel OTOMOBİLLE BEKÇİYE ÇARPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika

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