Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

31.07.2022 14:07
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İşlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen B.H. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten salıverilen diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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