İşlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen B.H. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.