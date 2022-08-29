Tarım aletlerini çalan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Tarım aletlerini çalan zanlılar yakalandı

29.08.2022 17:07
Tarım aletlerini çalan zanlılar yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü bir evden tarım aletlerini çalan hırsızlık zanlıları, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü bir evden tarım aletlerini çalan hırsızlık zanlıları, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe günü ilçeye bağlı Sakallar köyünde bir ikamete giren hırsızlar 1 adet motorlu testere, 1 adet elektrikli testere, 1 adet ot biçme makinesi, 1 adet spiral motoru ve 100 metre elektrik kablosu çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri eve gelerek yaptıkları incelemenin ardından hırsızlık zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri titiz çalışmaları sonucu evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım aletlerini çalan zanlılar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım aletlerini çalan zanlılar yakalandı - Son Dakika
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