Ekipler yaptıkları araştırmada içerisinde 17 bin 500 lira para olan çantanın sahibinin Hüseyin Ilgın olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Futbol, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki çocuğun okul bahçesinde bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

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