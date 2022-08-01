Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

01.08.2022 23:08
Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletin, cipin altına girerek sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Neşe K. idaresindeki 67 TF 001 plakalı cip, cami imamı Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet cipin altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar cipin altına sıkışan sürücüyü çıkardı. Haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü imam Aytekin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Neşe K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cipin motosiklete çarptığı ve araçların sürüklendiği anlar ile yardıma koşan vatandaşlar görülüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ereğli, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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