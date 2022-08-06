Kaza, ilçeye bağlı Balı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ç. İdaresindeki 'Patpat' olarak adlandırılan tarım aracı ile Köseağzı plajından döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Hasan Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kdz. Ereğli'de pat pat kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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