Zonguldak'ta Müze Müdürlüğünün bahçesinde agave bitkisi çiçek açtı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Müze Müdürlüğünün bahçesinde agave bitkisi çiçek açtı

28.07.2022 17:25
Zonguldak'ta Müze Müdürlüğünün bahçesinde agave bitkisi çiçek açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Müze Müdürlüğünün bahçesinde bulunan agave bitkisi çiçeklendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Müze Müdürlüğünün bahçesinde bulunan agave bitkisi çiçeklendi.

Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, gazetecilere, tarihi eserlerin de sergilendiği müze bahçesinde vişne ağacı arasında bir ağaç gördüğünü, bunun ne olduğunu anlamak için araştırma yaptığını söyledi.

Araştırmalar sonucu bitkinin, agave bitkisi olduğunun anlaşıldığını aktaran Mercan, koruma altına aldıkları bitkinin çiçek açtığını kaydetti.

Mercan, "Müzemizde tarihi eserlerin içerisinde önemli bir bitkinin de yer alması sevindirici. Vatandaşlarımızı hem müzeyi ziyaret etmeye hem de bitkiyi görmeye davet ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Ahmet Mercan, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Müze Müdürlüğünün bahçesinde agave bitkisi çiçek açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Müze Müdürlüğünün bahçesinde agave bitkisi çiçek açtı - Son Dakika
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