Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul bahçesinde top oynarken, içinde 17 bin 500 lira olan çantayı bulan 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla polise bildirdi. Kaybettiği parasına kavuşan Hüseyin Ilgın, çocuklara harçlık verip, teşekkür etti.

Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'taki Nimet İlköğretim Okulu'nun bahçesinde top oynayan Çınar Toprak Aksakal (10) ve Poyraz Yılmaz (10) çanta buldu. İçinde para olduğunu fark eden çocuklar, çevredekilerden yardım isteyerek, durumu polise bildirildi. Polis ekipleri, çantadaki kimlik belgelerinden sahibi Hüseyin Ilgın'a ulaştı. Çantanın teslimi için çocuklar, aileleriyle Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Hüseyin Ilgın, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde çantasını teslim alırken, çocuklara da harçlık verip, teşekkür etti. Hararet yapan aracıyla ilgilendiği sırada çantasını yere bıraktığını ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten Ilgın, "Çantamı unuttuğumu fark ettim, zaten bana ulaştılar. Çantamı teslim aldım. Teşekkür ederim, çocuklardan Allah razı olsun" dedi.