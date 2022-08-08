Ereğli'de kaçak sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Ereğli'de kaçak sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

08.08.2022 23:51
Ereğli'de kaçak sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından bugün Akarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 45 adet puro ile 63 adet cinsel içerikli ürüne el koyuldu. İfadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş yeri sahibi E.B. (43) hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de kaçak sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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