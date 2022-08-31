AFAD aracı takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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AFAD aracı takla attı: 2 yaralı

31.08.2022 18:28
AFAD aracı takla attı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan AFAD aracındaki 2 görevli yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde takla atan AFAD aracındaki 2 görevli yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli- Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. R.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği AFAD aracı su kanalına savrularak takla attı. Kazada, AFAD görevlileri R.K. ve İ.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırılan AFAD görevlileri tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD aracı takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD aracı takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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