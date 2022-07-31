Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

31.07.2022 16:38
Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus ekipleri iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus ekipleri iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri ilçe merkezinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında şüphelendikleri şahıslara yönelik kontroller sırasında iki ayrı araçta yaptıkları aramada 2 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İki operasyonda yakalanan O.A, F.G, K.U, L.A, E.A, F.D, S.A, U.M.Ö, M.E, Y.K. ve F.D. isimli şüphelilere 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler ayrıca B.H. ve B.D. isimli şüphelileri de gözaltına alarak, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Savcılığa sevk edilen 2 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
13:06 "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor" diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 16:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement