Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi

02.08.2022 19:19
Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timlerinin uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 277 gram uyuşturucu madde ile 118 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timlerinin uygulaması sırasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 277 gram uyuşturucu madde ile 118 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 118 adet kenevir bitkisi, 277 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Polis ekipleri H.Y. isimli şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan' adli işlem yaparken, A.U. ve F.K. isimli şüpheli şahıslar da gözaltına alındı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.U. ve F.K. isimli şüpheli şahıslardan A.U. mahkeme tarafından '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kenevir ekimi' suçundan tutuklanırken, F.K. isimli şüpheli şahıs ise 'Kamu Malına Zarar Verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Kenevir, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 118 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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