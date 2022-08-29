Ereğli'deki Ormanlı deresinde ıslah çalışması sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ormanlı deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Yasin Devrim, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Beldesi merkezinden geçen dere yatağında incelemelerde bulundu.
Bozkurt, gazetecilere, dere ıslah projesinin 3 ay içerisinde bitirileceğini belirterek, ilçede devam eden ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
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