Bozkurt, gazetecilere, dere ıslah projesinin 3 ay içerisinde bitirileceğini belirterek, ilçede devam eden ve yapılması hedeflenen çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Bozkurt, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'deki Ormanlı deresinde ıslah çalışması sürüyor - Son Dakika

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