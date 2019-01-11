Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın Hava Durumu 'Aeroalerjen Laboratuvarı Meteorolji İstasyonu' ile Ölçülüyor

Zonguldak'ın Hava Durumu 'Aeroalerjen Laboratuvarı Meteorolji İstasyonu' ile Ölçülüyor

1 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi Aeroalerjen Laboratuvarı Meteoroloji İstasyonu ile kentin saatlik olarak sıcaklık, hava basıncı, rüzgar gibi verileri ölçülerek herkese açık bir şekilde sunuluyor.

Zonguldak'ın Hava Durumu 'Aeroalerjen Laboratuvarı Meteorolji İstasyonu' ile Ölçülüyor, System.String[]
Bülent Ecevit Üniversitesi Aeroalerjen Laboratuvarı Meteoroloji İstasyonu ile kentin saatlik olarak sıcaklık, hava basıncı, rüzgar gibi verileri ölçülerek herkese açık bir şekilde sunuluyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Aeroalerjen Laboratuvarı, aerobiyolojik çalışmalarda elde edilen verilerin, meteorolojik faktörlerle karşılaştırılması için gereken verileri elde etmek amacıyla 2014 yılında hayata geçti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Binası çatısında yer alan bu meteoroloji istasyonu ile kentin hava sıcaklığı gibi değerleri de ölçülerek sosyal medya hesaplarından sunuluyor.

Sistem hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Şenol Alan, "Meteoroloji istasyonu, küçük bir bilgisayar ve hazırladığımız bir yazılım ile Zonguldak ilinde saatlik olarak sıcaklık, nispi nem, hava basıncı, rüzgar hızı ve yönü ile yağış miktarını bir bulut sistemi üzerine kaydetmektedir. Bu veriler herkese açık şekilde sunulmaktadır. İstasyonun verilerine "http://aeroalerjen.beun.edu.tr" adresinden ulaşılabilmektedir. Bununla beraber yaklaşık 3 yıldır bu sistem Biyoloji Bölümü Aeroalerjen Laboratuvarı için açılmış olan "@AeroalerjenLab" adlı bir Twitter hesabını da kontrol etmektedir. Bu hesap üzerinden meteorolojik veriler ile ilgili soruları, otomatik olarak cevap veren sistem, aynı zamanda hava sıcaklığının 10 C'nin altında olduğu ve rüzgarın Lodos yönünden esmekte olduğu gecelerde saat 21: 00'dan sonra "#Zonguldak'ta son bir saattir hakim rüzgar, lodos yönünde soba zehirlenmelerine dikkat." şeklinde uyarı twitleri atarak bilgilendirme yapmaktadır. Benzer şekilde sıcaklığın 0 C'nin altına indiğinde ise "#Zonguldak'ta hava -0.8 C ve buzlanma riski var' şeklinde uyarılarda bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel
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