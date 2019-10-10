Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak
Son Dakika Güncel Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak

Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak

1 saat önce

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği'ni ziyaret etti.

Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak, System.String[]

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği'ni ziyaret etti.


Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Karakaş, çok az üye sayısı ile kısa zamanda güzel başarılara imza atıldığına dikkat çekti. Ziyarette ildeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Karakaş, Kdz Ereğli ve Çaycuma'daki ilçe derneklerinin kesinlikle Zonguldak derneği ile tek bir çatı altında toplanması gerektiğini vurguladı. Zonguldak'taki kanarya üreticilerinden Portekiz'de yapılacak olan dünya şampiyonasında derece yapacak kapasitede kanaryacıların olduğunu söyleyen Kadir Karakaş "İlimizde çok güzel işler yapıyoruz. TKKKF hakemi kurucu üyemiz Ertan Açıkgöz'ün bugünlere gelmemizde büyük emeği var. Onun tecrübeleri sayesinde bugünlere geldik. Kanarya yarışmaları spor müsabakası gibi ilimizin tanıtımında çok büyük bir avantajdır. Bütün maddi imkansızlıklara rağmen ilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz ve dünya şampiyonasında da üyelerimizin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.


Ziyarette Yılmaz Çakmak'a Zonguldak'ın simgesi olan madenci heykeli takdim edildi. - ZONGULDAK

Kadir Karakaş, Zonguldak, Portekiz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz
Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ın kanaryaları Portekiz'de yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]