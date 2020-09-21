"Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Zonguldak Valiliği öncülüğünde, "Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Ergenç, yaptığı yazılı açıklamada, kan bankacılığı alanında, kanın güvenli kan bağışçılarından temin edilmesi, kalite standartlarına uygun olarak testlerden geçirilmesi ve uygun koşullarda sağlık kurumlarına iletilmesi sürecinde en önemli etkenin gönüllü kan bağışçılarının varlığı olduğunu belirtti.

Aydın Ergenç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz etmektedir. Zonguldak Valiliği öncülüğünde, 'Zonguldak'ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum' sloganıyla 22-23-24 Eylül tarihinde ilkini düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz kan ve kök hücre bağışı organizasyonumuza vatandaşlarımızı bekliyoruz."