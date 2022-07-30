Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı

30.07.2022 11:59
Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) bulunması için arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonunda Güney'in cesedi, kaybolduğu güzergahtaki kayalıklar arasında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan Güney'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de morga gelerek Güney'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Otopsi işlemlerinin ardından Güney'in cenazesi, Kocaeli'de defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Göbü köyündeki plajda 28 Temmuz'da arkadaşlarıyla denize giren Hasan Can Güney, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, Güney'i kurtarmak için suya giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi yaşaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Güney için ise kıyı şeridi boyunca ve denizde arama başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrencinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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