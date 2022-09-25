Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı - Son Dakika
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Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı

25.09.2022 16:22
Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor.

Kilimli Kaymakamlığından alınan yıkım kararı doğrultusunda polis eşliğinde sabah saatlerinde sahil yolu güzergahındaki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, eski barınakların boşaltılmasını istedi.

Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek duruma tepki gösteren balıkçılar, yıkımın durdurulmasını istedi.

Çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle barınaklar boşaltıldı.

İş makineleri daha sonra 40 barınağın yıkımına başladı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı - Son Dakika
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