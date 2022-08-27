Olay, gece saatlerinde, Kilimli ilçesi Türkali köyünde meydana geldi. Raylarda yürüyen Aytunç Topaloğlu'na kömür yüklü tren çarptı. Amatör ligde futbol oynadığı öğrenilen Topaloğlu, çarpmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Aytunç Topaloğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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