TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ

27.08.2022 15:09
TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu (35), kömür yüklü trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre demir yolunda yürüyen Aytunç Topaloğlu'na kömür yüklü tren çarptı. Amatör ligde futbol oynadığı öğrenilen Topaloğlu, çarpmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Topaloğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRENİN ÇARPTIĞI AYTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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