ZONGULDAK'TA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİDEN BİRİ KAYBOLDU - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİDEN BİRİ KAYBOLDU

28.07.2022 20:30
ZONGULDAK'TA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİDEN BİRİ KAYBOLDU

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden 1'i kurtarılırken, dalgalarla açığa sürüklenen Hasan Can Güney (19) için arama çalışması başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden 1'i kurtarılırken, dalgalarla açığa sürüklenen Hasan Can Güney (19) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Kilimli Göbü Köyü'ndeki plajda meydana geldi. Denizin dalgalı olmasına rağmen serinlemek için suya giren Hasan Can Güney boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Berkan Süleyman Günaydın, genci kurtarmak için dalgaların arasına atladı, ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Berkan Süleyman Günaydın plajdakiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Berkan Süleyman Günaydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan Hasan Can Günaydın'ı bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Güney'in arkadaşları ise sahilde büyük üzüntü yaşadı. Arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 2 KİŞİDEN BİRİ KAYBOLDU - Son Dakika

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