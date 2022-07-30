DENİZDE KAYBOLAN HASAN CAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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DENİZDE KAYBOLAN HASAN CAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

30.07.2022 12:29

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Göbü Köyü'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney, dalgaların arasında kaybolunca çevredekiler yardıma koştu. Güney'i kurtarmaya çalışan Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirince, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartıldı. Haber verilmesiyle plaja sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Hayati tehlikesi bulunmayan Günaydın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, denizde kaybolan üniversite öğrencisi için ise arama çalışması başlatıldı.

KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

AFAD ve jandarma ekiplerinin karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden çalışmaları günün ilk saatlerinde tekrar başladı. Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde, Güney'in son görüldüğü alanda kayalıklara sıkışmış bir erkek cesedi buldu. Ekipler tarafından karaya çıkarılan cesedin Hasan Can Güney'e ait olduğu belirlendi. Güney'in cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer hastaneye gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE KAYBOLAN HASAN CAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZDE KAYBOLAN HASAN CAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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