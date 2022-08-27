DENİZE KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN KOŞAN ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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DENİZE KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN KOŞAN ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

27.08.2022 16:53

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denize kaçan topunu almak için koşan Hüseyin Yavuz Çorak (13), kalp krizi geçirdi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde denize kaçan topunu almak için koşan Hüseyin Yavuz Çorak (13), kalp krizi geçirdi. Denizde hareketsiz kalan çocuğu sudan yakınları çıkarırken, Çorak tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, topu denize kaçınca koşarak almak istedi. Koşarak denize giren çocuk suyun üstünde hareketsiz kaldı. Suyun üstünde yüz üstü duran çocuk yakınları tarafından denizden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi çocuğa ilk müdahalede bulundu. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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Denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi Denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi 13 yaşındaki çocuk denize kaçan topunu kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk denize kaçan topunu kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hüseyin Yavuz, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZE KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN KOŞAN ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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