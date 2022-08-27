Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bu kez zam değil, indirim geliyor

Olay sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali Köyü'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, topu denize kaçınca koşarak almak istedi. Koşarak denize giren çocuk suyun üstünde hareketsiz kaldı. Suyun üstünde yüz üstü duran çocuk yakınları tarafından denizden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi çocuğa ilk müdahalede bulundu. Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yavuz, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DENİZE KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN KOŞAN ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika

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