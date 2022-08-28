Edinilen bilgiye göre, Kilimli'de emniyet ekiplerinin takibinde olan şahıslara operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.Z., B.A., O.D. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyonda 329 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.K., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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